В Свердловской области открылся первый центр социальной адаптации для подростков

В Первоуральске открыли первый в Свердловской области Центр социальной адаптации для подростков имени преподобного Моисея Мурина, сообщили в пресс-службе городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первоуральский городской суд Фото: Первоуральский городской суд

Организаторами центра стали Православная Служба Милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, а методическую поддержку оказал Санкт-Петербургский центр святителя Василия Великого. Инициатива создания центра получила поддержку председателя Первоуральского городского суда.

В учреждение будут направляться подростки, признанные виновными в преступлениях и которым суд назначил условное лишение свободы с обязательством пройти реабилитацию. Основная цель проекта — комплексная помощь подросткам, которые имеют проблемы с соблюдением законов, и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Что общего может быть между архиереем, судьей и прокурором? При участии всех троих создан центр социальной адаптации подростков в Первоуральске. Не в исправительную колонию, а в центр епархиальной службы милосердия, рядом с домом, направляются трудные подростки. Дело доброе и трудное. Хочу пожелать, чтобы выходили из этого центра уже нетрудные ребята»,— прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.

Ирина Пичурина