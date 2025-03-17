В Волгоградской области удалось уничтожить несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам господина Бочарова, силы ПВО Минобороны РФ за минувшую ночь и вечер 16 марта отразили атаки беспилотников на несколько регионов страны. Силы киевского режима пытались ударить и по Волгоградской области.

Губернатор отметил: в волгоградском небе перехвачены и нейтрализованы четыре БПЛА. К счастью, никто не пострадал, объекты не повреждены.

Павел Фролов