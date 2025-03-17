Стартовали продажи квартир в 1 и 4 корпусах ЖК«Порто-Ново» в Новороссийске

Федеральный девелопер DOGMA запустил продажиоднокомнатных квартир в двух корпусах – 1 и 4 – жилогоквартала «Порто-Ново».



К покупке доступны лоты как с предчистовой, так и уже с готовой отделкой, стоимость начинается от 5,4 млн рублей. На выбор представлены квартиры с классическими кухнями и евро-формата, в некоторых прихожих предусмотрены гардеробные ниши.

Проект комплексного развития территории возводится компанией в экологически чистом районе Новороссийска. Площадь застройки составляет 13,5 гектара, здесь появится школа на 1100 учеников и детский сад на 260 мест, 10 многоквартирных домов переменной высотности (9 и 18 этажей), физкультурно-оздоровительный комплекс, собственная котельная, а в каждом доме – резервные накопители воды. Почти 60% проекта займут зоны благоустройства с всесезонным озеленением, соцобъекты и инфраструктура.

Внутри закрытой территории появятся зоны для тихого отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, разновозрастные детские площадки с безопасным резиновым покрытием, теннисные столы. Входные группы расположены на уровне земли, без ступеней, на первых этажах предусмотрены колясочные, в цоколе – кладовые.

На подземную парковку можно будет спуститься на лифте прямо со своего этажа. Внутренняя часть дворов будет закрыта для проезда машин, гостевые парковки, велодорожку, зону барбекю разместят на внешнем периметре. Там же появятся велопарковки, игровые зоны для детей постарше, памп-трек, воркаут и огороженные площадки для шумных видов спорта. В озеленении планируется использовать крупномерные деревья высотой 4-5 метров преимущественно хвойных пород.

Центром притяжения и предметом для гордости жителей станет прогулочный бульвар с сухим фонтаном и уникальным арт-объектом, а также торговая аллея с уличными кафе. Коммерческие помещения предусмотрены на первых этажах домов – здесь откроются магазины, кафе, аптеки и салоны красоты. В комплексе запланирован соседский центр DOGMA Клуб, где жители смогут общаться, работать и учиться, организовывать мероприятия, праздники и полезные инициативы, развивать собственный бизнес.

«Порто-Ново» расположен в Цемдолине среди живописных горных пейзажей. Из квартала удобно ехать на машине и в центр Новороссийска, и за город – например, к озеру Абрау, Широкой балке или Южной Озереевке с пляжами на берегу Чёрного моря. Кроме того, у жилого комплекса будет собственная остановка общественного транспорта.

Застройщики: ООО СЗ «ДОГМА ВОДА». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Порто-Ново».

https://1dogma.ru/