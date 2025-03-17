В Башкирии объем произведенных товаров и услуг составил 2,8 трлн рублей

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2024 году в Башкирии вырос на 16,1%, составив 2,77 трлн руб., сообщила пресс-служба республиканского правительства. Показатель превышает среднероссийский на 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Увеличение объема отгрузки в республиканском минпроме связывают с использованием предприятиями региональных и федеральных мер поддержки для обновления основных фондов и закупки нового оборудования.

«Увеличение объема отгрузки связано также с хорошей региональной финансовой поддержкой. За прошедшие пять лет из бюджетной системы республики на поддержку промышленности направлено более 16 млрд руб.»,— отметил вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Наибольший рост за год отмечен в производстве одежды — на 15,8%, бумаги и бумажных изделий (12,1%), лекарственных средств и материалов (14,6%), стекла и изделий из стекла (10,1%), прочих транспортных средств и оборудования (28,4%).

Наталья Балыкова