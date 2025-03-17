Ярославль ждет переменчивая погода

В Ярославле температура воздуха на неделе с 17 по 23 марта будет неустойчивой — от -6°C до +8°C. Об этом говорят данные областного гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Днем 17 марта в Ярославле будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха составит 0°C. В ночь на вторник похолодает до -6°C. 18 марта в городе прогнозируется солнечная погода и +2°C, в ночь на среду — до -3°C.

Днем в среду и четверг столбики термометра покажу +5°C. 19 марта ожидается небольшой дождь, а 20 марта — солнечная погода. В пятницу, 21 марта, будет +8°C и облачная погода с небольшим дождем. В выходные днем прогнозируется +5…+6°C, облачно. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до -1°C и выпадет снег.

Алла Чижова