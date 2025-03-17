В Саратове под суд пойдет директор фирмы за коммерческий подкуп

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ) в отношении 58-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в июле минувшего года директор одной из организаций передал замруководителя экспертного учреждения денежное вознаграждение за содействие в изготовлении и незаконной выдаче протокола испытаний. В документе была отражена ложная информация о соответствии пробы асфальтобетона, который использовали на территории МДОУ «Детский сад № 213», требованиям техзадания, санитарным нормам. Также надзорное ведомство указало на оформленный подложный отчет строительного контроля с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов