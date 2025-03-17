Более 60% нижегородцев поддерживают идею о распределении выпускников вузов

Большинство жителей Нижнего Новгорода (64%) высказались за возрождение системы распределения молодых специалистов после окончания вуза. Как показал опрос, проведенный сервисом Superjob, против этого высказались 17% нижегородцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, 63% одобрили идею возвращения к практике распределения, 18% высказались против.

Среди студентов дневных отделений 40% выступили за восстановление системы распределения молодых специалистов, 36% респондентов идею не поддержали.

Андрей Репин