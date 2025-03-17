«Россети Тюмень» построят в Югре 117 километров волоконно-оптической линии связи

За 2025 год «Россети Тюмень» построят 117 километров волоконно-оптической линии связи в ХМАО-Югре. Новый цифровой канал позволит организовать высокоскоростной обмен информацией между центром управления сетями в Когалыме и пятью удаленными подстанциями.



Оптический самонесущий кабель с пропускной способностью до 10 Гбит/с смонтируют на опорах воздушной линии электропередачи 110 кВ «Прогресс – Таврическая». ВОЛС соединит подстанции «Роса», «Фотон», «Нон-Ёганская», «Прогресс» и «Таврическая», питающие нефтедобывающую инфраструктуру ЛУКОЙЛа. Благодаря оптике оперативный персонал будет мгновенно получать сообщения с устройств телемеханики, релейной защиты и автоматики, а также показания информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Для обработки цифровых сигналов на подстанциях установят активное сетевое и каналообразующее оборудование.

«Россети Тюмень» активно развивают сеть цифровой связи в Тюменском макрорегионе. Протяженность собственных волоконно-оптических линий связи в компании – порядка 12 тысяч километров.

АО «Россети Тюмень»