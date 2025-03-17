Инвестиции в экономику Удмуртии увеличились более чем на 20% в 2024 году

В экономику Удмуртии вложили 224,3 млрд руб. в 2024 году, что на 21,9% больше, чем за 2023 год, сообщает пресс-служба Удмуртстата. На каждого жителя республики пришлось 156,5 тыс. руб. инвестиций. Удмуртия заняла 7-е место в ПФО по показателю вложений на душу населения. В округе лидирует Татарстан с показателем 357,9 тыс. руб. Наименьшая величина в Марий Эл — 81,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

59,5% или 133,5 млрд руб. общего объема инвестиций в Удмуртии составили вложения в основной капитал среднего и крупного предпринимательства. Из них 69% или 92,1 млрд руб. составляют собственные средства организаций, остальное — привлеченные. В структуре последних 69% или порядка 28,5 млрд руб. пришлось на бюджетные средства, две трети из которых — федеральный бюджет. Доля банковских кредитов от капитальных вложений составила 11%.

Больше всего инвестиций направили в обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых — 42% и 19% соответственно от объема капитальных вложений.

53% инвестиций использовано на приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты. Еще 35% — на возведение зданий, сооружений и улучшение земель.