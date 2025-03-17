На «Госуслугах» открыли черновики заявлений для записи в первый класс

На портале «Госуслуги» заработала функция черновиков заявлений для записи детей в первый класс. Прием заявления в школах начнется до 1 апреля, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

Родители могут заполнить черновик заявления сейчас и отправить его в день начала приемной кампании. В прошлом году, отметило ведомство, более 825 тыс. заявлений было подано через «Госуслуги». Из них свыше 75% было заполнено заранее. Зачисление детей происходит по очередности подачи заявок, уточнило министерство.

«На "Госуслугах" после формирования черновика заявления в 1-й класс появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании "Госуслуги" пришлют дополнительное напоминание»,— сказано в сообщении Минцифры.

Заявления будут приниматься до 30 июня в школу по месту прописки для всех и в любую другую — для тех, кто имеет льготы. С 6 июля по 5 сентября заявления можно будет подавать независимо от адреса проживания и наличия льгот. Запись доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области, где жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.