Суд обязал OZON принять к возврату подарочные сертификаты, купленные несовершеннолетней

Березниковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к ООО «Интернет решения» OZON о защите прав потребителя и обязал компанию принять к возврату подарочные сертификаты, купленные несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установил суд, в октябре 2024 года несовершеннолетняя дочь истца без разрешения и ведома взрослых воспользовалась мобильным телефоном и купила три подарочных сертификата OZON на общую сумму 830 тыс. руб. После оплаты сертификатов девочка призналась матери, что совершила покупку по ошибке и незнанию. Женщина незамедлительно направила ответчику претензию с требованием вернуть уплаченные за сертификаты деньги, но получила отказ. Маркетплейс разъяснил, что товар не подлежит возврату.

Руководствуясь Законом о защите прав потребителей, суд пришел к выводу о том, что приобретение истцом подарочных сертификатов является авансом будущей оплаты товара и дает право на покупку товара в будущем. В силу закона аванс не может быть удержан продавцом и, в случае отказа покупателя от договора, подлежит возврату. Суд признал денежные средства в размере 830 тыс. руб., полученные ответчиком от истца, неосновательным обогащением и обязал ООО «Интернет решения» OZON принять их к возврату.

Решением суда с интернет-магазина в пользу местной жительницы взысканы уплаченные за сертификаты деньги, а также компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 420 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.