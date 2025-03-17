Саратовский губернатор сообщил о подтоплении двух низководных мостов

Подъем уровня воды в реке Камелик привел к подтоплению низководного моста близ с. Максютово в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, движение по указанному мосту сейчас закрыто, есть объездная дорога. Если потребуется, организуют лодочную переправу.

Губернатор рассказал и о небольшом переливе низководного моста у с. Нижняя Покровка в Перелюбском районе. Там дорога не закрыта.

Роман Бусаргин напомнил, что в Ивантеевском районе ранее произошел перелив низководного моста на реке Большой Иргиз близ с. Яблоновый Гай. Он сообщил, что там с 17 марта будет организована лодочная переправа. Губернатор добавил: остаются подтоплены три насыпные плотины в Балаковском районе и участок дороги в Озинском районе.

Павел Фролов