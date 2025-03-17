Сальдо прибылей и убытков организаций Башкирии в 2024 году уменьшилось на 16%

В 2024 году сальдированный финансовый результат (разница прибылей и убытков) организаций в Башкирии составил 354,7 млрд руб. в действующих ценах. По данным Башстата, это на 16,1% ниже, чем чем годом ранее.

Доля убыточных организаций выросла на 3,5% — до 23,3%. Совокупный убыток нерентабельных организаций составил 17,6 млрд руб., что ниже значений 2023 года на 18,7%.

Наибольшая доля убыточных организаций зафиксирована среди фирм, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (46,6%), самая низкая — среди фирм, предоставляющих прочие услуги (7,7%).

Идэль Гумеров