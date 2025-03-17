Определен подрядчик для благоустройства исторического центра Осы

Победителем аукциона на право благоустройства исторического центра города Осы признано местное ООО «Благо». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей аукционным требованиям. Цена контракта составит 99,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Осинского округа в соцсети Фото: страница Осинского округа в соцсети

Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, устройство освещения и озеленение площадок.

Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 10 апреля 2025 года, завершить — 10 сентября 2025 года.

ООО «Благо» зарегистрировано в Осе в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка за 2023 год составила 55 млн руб. ООО «Благо» являлось поставщиком в 50 государственных контрактах на сумму 429 млн руб.