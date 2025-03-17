Хабаровчанин осужден на четыре года за оправдание терроризма и поддержку нацизма

Суд в Хабаровске признал виновным местного жителя в реабилитации нацизма, публичном унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По информации СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономии, 47-летний мужчина приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Судом установлено, что в декабре 2023 года фигурант распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. А в марте 2024 года в той же группе разместил сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма.

Эрнест Филипповский, Хабаровск