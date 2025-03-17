«Капиталистический рай лишь для богатых и успешных»

Россиян не лишат права на получение американских туристических виз. Как сообщает Reuters, по крайней мере, на сегодняшний день России нет в соответствующих списках. Ранее появилась информация, что новые миграционные правила администрации Дональда Трампа могут напрямую затронуть граждан РФ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные сообщения во многом соответствуют действительности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Газета The New York Times опубликовала по-своему сенсационный материал о том, что администрация Дональда Трампа намерена существенно ужесточить правила посещения Соединенных Штатов Америки. По данным источников издания, речь идет о создании списка проблемных государств, где все они разделены по категориям, которые помечены определенным цветом. Красный — въезд фактически запрещен. Оранжевый и желтый — с разного рода ограничениями.

Россия и Белоруссия попали в оранжевую группу вместе с такими странами, как Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан. Это значит, что рядовым гражданам получить туристическую и иммиграционную визу будет крайне затруднительно, а то и вообще невозможно. Исключение составляют лишь «обеспеченные деловые путешественники». Таким в Америке всегда рады. Иными словами, тому, кто хочет притвориться туристом, а потом стать нелегалом и через либеральные суды США просить убежища, в том числе политического, с этой надеждой нужно проститься. Как и бедным любознательным туристам, желающим одним глазком взглянуть на Ниагарский водопад, также предлагается любоваться красотами бескрайней России.

При этом те, кого в РФ принято считать олигархами или схожими с ними, могут смело открывать шампанское. Вероятно, зеленый свет зажигается и для депутатов, чиновников разных рангов и уровней, а также их жен и многочисленных родственников. Все они, как раньше, без проблем получают возможность посещать научные и иные конференции, симпозиумы, а также заключать бизнес-сделки. Да и почему бы просто не отдохнуть на пляжах Майями и Калифорнии? Такой подход вполне логичен — вход в капиталистический рай предусмотрен лишь для богатых и успешных. Нет денег — дома сиди.

Кто-то, возможно, захочет поспорить относительно того, насколько состоятельные и деловые граждане РФ соответствуют американским критериям успешности. Но в данном случае это не особенно важно. Конечно, немножечко унизительно оказаться в одном списке с Южным Суданом, Лаосом и другими схожими. Это говорит о том, что мы по-прежнему не равны, а отношение к Российской Федерации там, на Западе, как к стране третьего мира, которая является потенциальным источников нелегальных мигрантов. По крайней мере, судя по всему, американские чиновники так считают.

Впрочем, позже появились опровержения, что, мол, это лишь проект или фантазии СМИ. России в списке точно нет. По крайней мере, на сегодняшний день все по-старому. Можете обратиться и получите туристическую визу на общих основаниях. Правда, обращаться пока особенно некуда, разве что только за границей. Однако процесс восстановления работы посольств запущен, и скоро Америка вновь станет ближе, но, как получается, не для всех. Возможно.

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Дмитрий Дризе