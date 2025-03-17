Самолет с новым рыбинским двигателем совершил первый полет

Опытный образец самолета SJ-100 с новым отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Двигатель ПД-8 разработан и произведен на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый полет SJ-100 с двигателем ПД-8

Фото: «Ростех» Первый полет SJ-100 с двигателем ПД-8

Фото: «Ростех»

Первый полет состоялся в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний в составе «Суперджета». Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 м. Полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Первый полет прошел на серийном самолете с импортными системами, в ходе испытаний их доля будет снижаться.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 производятся с 2007 года, ранее на них устанавливали российско-французский двигатель SaM146, который также делали в Рыбинске.

Антон Голицын