В Приморье раскрыто убийство члена банды «Трифоновские»

В Барнауле задержан и вскоре будет доставлен во Владивосток Евгений Манаков. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление СКР по Приморью.

По версии следствия, в июле 2003 года Манаков, работавший в то время в Дальнереченске телохранителем владельца местного бондарного завода Олега Кравцова, избил, а затем убил члена банды «Трифоновские». Поводом послужила ссора Кравцова с погибшим. Сам владелец завода также участвовал в расправе. «Они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля марки Toyota Land Cruiser и перевезли на территорию бондарного завода, где произвели в него не менее двух выстрелов. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты сокрыли тело, а автомобиль сожгли»,— полагает следствие.

После преступления Манаков уехал в Барнаул, а Кравцова убили в 2004 году во Владивостоке.

В 2022 году силовики отчитались о ликвидации в Приморье крупной ОПГ «Трифоновские». В настоящее время в Приморском краевом суде идет процесс по уголовному делу предполагаемого лидера «Трифоновских» руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина.

По версии следствия, на счету членов группировки семь убийств, в частности учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году и совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001-м. Александр Ясин вину не признает.

Киллер «Трифоновских» Игорь Ковальчук после череды судебных разбирательств был в итоге приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство семи человек, включая Евгения Киргинцева и Олега Сединко.

Алексей Чернышев, Владивосток