В горах Сочи до 18 марта объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, предупреждение действует до 18:00 18 марта 2025 года.

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«До 18:00 18 марта в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности»,— сообщает ведомство.

Туристам и местным жителям рекомендуется воздерживаться от восхождений в горы в условиях плохой погоды, а также не пересекать лощины с углом наклона более 30 градусов. Следует проявлять осторожность и избегать зон, где возможен сход лавин.

Мария Удовик