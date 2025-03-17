В Башкирии вынесен приговор по факту незаконной рубки леса

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, в июле 2024 года подсудимый на делянке Сарвинского участкового лесничества незаконно вырубил 16 елей общим объемом более 53 куб. м. Ущерб лесному фонду составил 1,5 млн руб.

Суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовкой, а также взыскал сумму причиненного вреда. Кроме того, в доход государства суд конфисковал орудие преступления — бензопилу и бортовой грузовик «Урал» с манипулятором.

Майя Иванова