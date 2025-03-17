Под Ярославлем ввели карантин по лептоспирозу

В Ярославской области введен карантин по лептоспирозу, сообщили в областной ветеринарной службе. Приказ о мерах был подписан 13 марта 2025 года. Очагом распространения болезни признано личное подсобное хозяйство в деревне Бор Ярославского муниципального округа.

Карантин будет действовать до 10 сентября 2025 года. В приказе ветеринарной службы неблагополучными признаны Пестрецовский сельский округ, включающий деревню Бор, Жуково, поселки Шебунино и Заволжье, а также садоводческие товарищества «Орион» и «Заволжская ривьера». На этой территории запрещены сельскохозяйственные ярмарки, ввоз и вывоз восприимчивых животных, заготовка кормов, совместное доение больных и здоровых животных, использование водоемов для поения и купания.

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, поражающая печень, почки и мышцы, часто сопровождаемая интоксикацией и лихорадкой. Источниками инфекции являются грызуны и домашние животные, такие как крупный рогатый скот, собаки, свиньи и лошади.

Антон Голицын