На МКАД столкнулись несколько машин

Аварии с несколькими автомобилями произошли на внешней стороне 75-го км и 67-го км МКАД, сообщил Департамент транспорта Москвы. На месте ДТП образовались пробки.

В районе 75-го км МКАД движение осуществляется по трем полосам из пяти, дептранс советует выбирать пути объезда. В районе 67-го км МКАД движение затруднено на 1,5 км.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что в первой аварии столкнулись четыре машины, пострадал ребенок. По данным канала, на 67-го км МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями, обошлось без пострадавших.

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