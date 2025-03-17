Сергей Гурин удостоен ордена Салавата Юлаева

14 марта председатель Совета директоров АО «БЭСК», председатель Башкирского союза промышленников и предпринимателей, президент холдинга ERSO Сергей Гурин награжден орденом Салавата Юлаева. В торжественной обстановке на расширенном заседании Совета по развитию промышленности Республики Башкортостан награду вручил Глава РБ Радий Хабиров. Орден Салавата Юлаева является одной из самых высоких государственных наград Республики Башкортостан.



На снимке (слева направо): зам. министра промышленности и торговли РФ И. Куликов, С. Гурин и Р. Хабиров.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На церемонии награждения руководитель региона отметил высокие производственные достижения Сергея Гурина, его значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и плодотворную общественную деятельность.