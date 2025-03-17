Водителям в Москве рекомендовали пересесть на автобусы из-за снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил жителей Москвы о снегопаде и риске образования гололедицы. Столичным водителям ведомство порекомендовало использовать для поездок общественный транспорт.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Особенно будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах»,— сказано в сообщении ЦОДД в Telegram.

Ситуационный центр ЦОДД и экипажи Дорожного патруля работают в круглосуточном режиме для контроля за обстановкой. В дептрансе добавили, что к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москву вернулась «мини-зима». На метеостанции ВДНХ в ночь на 17 марта зафиксировали температуру -0,7 градуса. В Подмосковье столбики термометров опускались до -10,7 градуса.