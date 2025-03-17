В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «безнравственные действия»

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек, включая десятки иностранцев, по подозрению в «безнравственных действиях». Среди обвинений — проституция, «аморальные действия» в массажных салонах и принуждение женщин и детей к попрошайничеству, пишет Financial Times.

Как отмечает газета, закон об «общественной нравственности» был принят еще в 2019 году, однако совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана было создано подразделение для пресечения «аморальных действий».

Новое подразделение Министерства внутренних дел, созданное для решения вопросов «общественной безопасности и борьбы с торговлей людьми», арестовало 11 женщин за занятие проституцией. FT отмечает, что это первый случай более чем за десятилетие, когда власти Саудовской Аравии публично признали существование такой практики.

Авторы статьи считают, что в ближайшие годы королевство «окажется под пристальным вниманием» из-за подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году и стремления привлечь иностранные инвестиции. По словам экспертов, по этой причине власти могут попытаться предотвратить критику со стороны правозащитных организаций и западных стран.