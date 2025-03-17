Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зэку в УР вменяют оправдание теракта в Крокус Сити и призывы к убийству неславян

Заключенного одной из исправительных колоний Удмуртии обвинили в оправдании теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл» и призывах к убийству неславян, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. На зэка завели дело по ряду статей, включая публичное оправдание терроризма и призывы к нему (ст. 205.2, ст. 280 УК РФ, до 5 лет лишения свободы).

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

По данным силовиков, фигурант—гражданин России оправдывал действия террористов и призывах к убийствам неславян в среде заключенных. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.