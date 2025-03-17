Власти изымут недвижимость для строительство моста через Волгу

Ярославское правительство изымает 61 объект недвижимости в связи со строительством моста через Волгу. Постановление, опубликованное 13 марта 2025 года, включает земельные участки в частной собственности, промышленные объекты, жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Объекты расположены на Тормозном шоссе, улицах 1-ая Шоссейная, 1-ая Островная и 4-ая Островная. Постановление вступит в силу через десять дней после публикации, все собственники будут уведомлены. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области должно зарегистрировать право собственности региона на изымаемые объекты.

Проект третьего моста уже получил положительное заключение госэкспертизы, и сейчас проходит последнюю стадию согласований. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что следующим шагом будут торги на определение подрядчика, после чего начнется строительство, стоимость которого оценивается в 30 млрд руб.

Антон Голицын