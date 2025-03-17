16 марта на дорогах Казани в трех ДТП пострадали шесть человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрированы три ДТП, в которых пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: два столкновения во время выезда на красный сигнал светофора при перестроении, в другом случае произошло столкновение транспортного средства с препятствием из-за превышения скорости.

Всего за сутки поступило 91 сообщение о ДТП, из которых 33 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 6 — без водительских прав.

Артём Дергунов