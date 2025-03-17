Госкомпания получила статус «мусорного» регоператора в Республике Алтай

ООО «Единый оператор» сменило АУ «Кызыл-Озек-Сервис» в статусе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на большей части Республики Алтай. Соответствующие соглашения компания заключила с министерством строительства и ЖКХ Горного Алтая 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь в документах идет о двух технологических зонах, включающих Горно-Алтайск и восемь сельских районов. Статус регионального оператора присвоен ООО «Единый оператор» на десять лет. «Счета на оплату с момента осуществления деятельности нового регоператора (а именно, с 10.03.2025) жителям будут выставлены в апреле по новым лицевым счетам. Юридическим лицам необходимо будет перезаключить договоры на услуги по вывозу ТКО»,— говорится в сообщении компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Единый оператор» было зарегистрировано в октябре 2024 года. Единственным учредителем компании с уставным капиталом 500 тыс. руб. указана Республика Алтай. Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2024 года руководитель региона Андрей Турчак заявил о провале реформы в сфере обращения с ТКО в Горном Алтае и намерении создать государственную компанию со статусом «мусорного» регоператора.

Валерий Лавский