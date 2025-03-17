В Алтае возобновляется суд над Виталием Манишиным по делу об убийстве 11 женщин

Сегодня в Калманском районном суде Алтайского края после месячного перерыва возобновляется рассмотрение уголовного дела в отношении Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11 женщин. Длительность перерыва была связана с нахождением на больничном адвоката и отпуском судьи. По информации пресс-службы суда, в процессе, который начался в июне 2024 года, свои доказательства представляет сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший чиновник Виталий Манишин обвиняется в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у университета, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. Материалы уголовного дела составили 70 томов. В мае 2024 года расследование было завершено.

Илья Николаев