Количество вакансий для подростков выросло на 36% в Новосибирской области

В 2024 году работодатели направили для соискателей в возрасте от 14 до 18 лет более 240 тыс. приглашений о работе. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Доля этой возрастной категории кандидатов в общем объеме вакансий за год составила 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Чаще всего подросткам предлагают работу в сферах — туризм, гостиницы, рестораны (9% от всех приглашений), розничная торговля (7,3%), домашний, обслуживающий персонал (6,1%), искусство, развлечения, массмедиа (5,3%), транспорт, логистика, перевозки (4,8%), административный персонал (4,4%), маркетинг, реклама, PR (4,3%), продажи, обслуживание клиентов (4,2%), рабочий персонал (3,1%) и наука, образование (2,6%). При этом в отрасли наука и образование количество приглашений выросло в 2,5 раза год к году.

Летом 2023-го вступил в силу закон, позволяющий нанимать на работу сотрудников, достигших 14 лет. Для трудоустройства этой категории необходимо лишь согласие родителей. По итогам того же года сервис «Авито Работа» фиксировал рост интереса подростков к трудоустройству на 60%. Наиболее востребованными позициями на тот момент стали официанты, хостес, курьеры, сотрудники гостиниц и сельхозпредприятий.

Лолита Белова