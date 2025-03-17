«Сегодня нет неприкосновенных коррупционеров»

Преступления экономической направленности составляют всего 4% от общего числа зарегистрированных в 2024 году правонарушений. Однако, как правило, такие преступные деяния сопровождаются крупным ущербом для людей, компаний и даже регионального бюджета. Для Кубани характерны продажа туристам суррогатного алкоголя на морском побережье, деятельность подпольных игровых клубов, мошенничество с использованием финансовых пирамид и, конечно, коррупция на самых высоких уровнях власти. О числе таких преступлений, динамике и сложности их раскрытия «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

— Сколько преступлений экономической направленности было совершено в Краснодарском крае в 2024 году? Какова динамика по сравнению с предыдущими годами?

— По итогам 2024 года сотрудниками ЭБиПК выявлено 2721 преступление экономической направленности. На первый взгляд их доля в общем числе зарегистрированных в крае преступлений сравнительно невысока — 4% (2721 из 73 735), однако следует учесть, что они в большинстве случаев выявлены сотрудниками полиции инициативно. За прошлый год число задокументированных экономических преступлений в крае выросло на 5%.

— Что это за преступления? Какие виды правонарушений в экономической сфере наиболее характерны для прошлого года?

— Что касается реалий сегодняшнего дня, применительно к нашему краю, спектр экономических преступлений широкий. Прежде всего это коррупционные преступления, правонарушения в сфере потребительского рынка, незаконный оборот спирта и иной алкогольной продукции, а также биоресурсов. Это преступные деяния в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, лесной промышленности и связанные с бюджетной сферой. Мы стараемся эффективно им противостоять.

Более половины таких преступлений (53%) касаются различных форм собственности. В основном это факты мошенничества, присвоения и растраты вверенного имущества.

Почти пятую часть (17%) составляют непосредственно преступления в сфере экономической деятельности (456), в том числе налоговые преступления (69).

23% от общего количества выявленных правонарушений составляют преступления против интересов государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления (643). По-прежнему не теряет своей актуальности вопрос противодействия фальшивомонетничеству: на территории края в прошедшем году зарегистрировано 374 факта сбыта фальшивых денежных купюр.

— Какова раскрываемость таких преступлений, в том числе в сравнении с позапрошлым годом? Есть ли сложности при их расследовании?

— Значительная часть экономических преступлений является латентной, для их выявления и сбора доказательной базы необходимо провести много гласных и негласных оперативно-разыскных мероприятий. Тем не менее в 99% случаев нам удается установить виновных и причастных к совершению преступлений лиц. Это позволяет поддерживать раскрываемость экономических преступлений на высоком уровне. По итогам прошлого года процент их раскрываемости составил 97%, как и в 2023 году.

Что касается сложностей в их раскрытии, то ни для кого не секрет, что граждане, избравшие путь обогащения в обход законов, постоянно совершенствуют преступные схемы. Наша основная задача — выработка своевременных и эффективных мер реагирования, в том числе совершенствование тактики и методики проведения оперативно-разыскных мероприятий.

— Расскажите, сколько преступлений коррупционной направленности было выявлено в прошлом году на Кубани? И назовите самые громкие.

— Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. В подтверждение своих слов приведу несколько цифр. По итогам 2024 года подразделениями ЭБиПК ГУ МВД по краю выявлено 868 преступлений по линии противодействия коррупции, в том числе 494 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них практически 95% (467) по фактам взяточничества.

В суд направлено 480 уголовных дел коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 254 лица. Раскрываемость данного вида преступлений составила 99,4%.

Здесь необходимо отметить, что в последние годы в этой работе основной упор нами делается на документировании коррупционной деятельности высокопоставленных должностных лиц всех уровней власти. Важно, что сегодня нет неприкосновенных коррупционеров. Можно привести много примеров привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников как регионального, так и местного уровня, причем эта работа проводится в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России, региональными подразделениями СКР и ФСБ.

— Насколько распространены на Кубани преступления в сфере торговли? В частности, в незаконной торговле спиртными напитками на морском побережье?

— С учетом географического положения Краснодарского края и постоянного притока туристов — практически круглый год, основной сферой совершения экономических преступлений является потребительский рынок. Здесь основными видами правонарушений, независимо от сезона, остаются производство, хранение и реализация контрафактной алкогольной продукции и незаконное предпринимательство. Не теряют своей актуальности и правонарушения, связанные с предоставлением отдыхающим некачественных, либо заведомо опасных услуг развлекательного характера.

Конечно, особое внимание уделяется вопросам борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Ежегодно в регион съезжаются миллионы граждан со всей страны. С увеличением количества отдыхающих растет спрос, а значит, и предложение.

В курортных городах спиртное неизвестного происхождения предлагают туристам под видом лучших кубанских вин. Причем порой, не скрываясь, разливают с лотков, киосков и прямо с машин. Как показывают проверки, такие вина смешивают на месте — из спирта, красителей и ароматизаторов. А в итоге люди увозят с собой не только негативное мнение о курортах края, но и подорванное здоровье.

В 2024 году на территории края пресечена деятельность 12 подпольных цехов, производивших алкогольную и спиртосодержащую продукции без разрешительной документации. Выявлено 110 преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в суд направлено 73 уголовных дела, привлечены к ответственности 77 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 480 тонн фальсифицированной алкогольной продукции.

Так, в июне прошлого года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю в ходе обыска на территории производства «Семейная винодельня» в Туапсинском районе обнаружено и изъято более 48 тонн немаркированной алкогольной продукции, оборудование для производства и различные красители. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Характерны ли для Краснодарского края нарушения в сфере незаконной организации азартных игр? Сколько было выявлено преступлений в этой сфере за прошлый год?

— Действительно, проблема актуальна. В прошедшем году сотрудниками подразделений ЭБиПК пресечена деятельность 41 нелегального игорного заведения, из оборота изъято 1707 единиц игорного оборудования, возбуждено 25 уголовных дел.

Выявление таких преступлений имеет свою специфику. Как правило, для подпольных игорных заведений характерна хорошая маскировка и никаких вывесок над дверью о том, что здесь игорный клуб, вы, конечно, не увидите.

Основа всей нашей деятельности по их выявлению — получение оперативной информации. Оперативно-разыскная деятельность — это основной и, самое главное, наиболее действенный инструмент, который в совокупности с бдительностью граждан позволяет эффективно пресекать деятельность незаконных игорных заведений. Результатом нашей работы стало раскрытие 31 преступления, и, как следствие, привлечение 51 лица к уголовной ответственности.

— Были ли в прошлом году выявленные случаи финансовых пирамид в Краснодарском крае?

— Да, конечно. В частности, широкое распространение получила мошенническая деятельность, связанная с публикациями в интернете предложений по высокорентабельным вложениям средств в различные инвестпроекты и финансовые инструменты. Как правило, данными организациями инвестиционная или иная законная предпринимательская деятельность на финансовом рынке края не ведется, а их деятельность построена по принципу финансовой пирамиды. Одним из ключевых направлений в этой работе является выявление и пресечение их деятельности на ранних стадиях.

Мы проводим мониторинг рекламы финансовых услуг в печатных и телевизионных средствах массовой информации, а также в интернете. Вместе с сотрудниками Южного ГУ Банка России на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по повышению правовой и финансовой грамотности населения.

В 2024 году в стадии расследования находилось семь уголовных дел, возбужденных по фактам осуществления недобросовестной экономической деятельности на открытом финансовом рынке в отношении организаторов семи финансовых пирамид. В данном направлении мы эффективно взаимодействуем не только с органами предварительного следствия ОВД, но и с СУ СКР по Краснодарскому краю.

К примеру, в июне 2024 года в суд было направлено уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, которые, действуя от имени ООО «УК “Орион”», организовали в Сети деятельность финансовой пирамиды. Она, в том числе, действовала и на территории Краснодарского края.

— Расскажите о самых громких преступлениях прошлых лет, раскрытых в прошедшем году?

— В 2024 году раскрыто 179 таких преступлений, причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось более чем в полтора раза. В качестве примера можно вспомнить направление в суд уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. Он с 2018 года находился в федеральном розыске. Также был привлечен к уголовной ответственности руководитель коммерческой организации, не выплачивавший зарплату своим сотрудникам на протяжении трех месяцев. В суд направлено дело в отношении четырех участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным перемещением через таможенную границу ЕврАзЭС лесоматериалов.

Беседовал Дмитрий Михеенко