Число приглашений на работу для подростков в Челябинской области выросло на 35%

За 2024 год работодатели Челябинской области пригласили на вакансии подростков от 14 до 18 лет более 155 тыс. раз. Это на 35% больше, чем в 2023 году, сообщает hh.ru.

Чаще всего подростков в регионе зовут работать в такие профессиональные сферы, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений от доли всех отправленных в этой области), «Розничная торговля» (7,3%), «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (5,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (4,8%), «Административный персонал» (4,4%), «Маркетинг, реклама, PR» (4,3%), «Продажи, обслуживание клиентов» (4,2%), «Рабочий персонал» (3,1%) и «Наука, образование» (2,6%). При этом, отмечают в hh.ru, больше всего лояльность к таким кандидатам увеличилась в направлении «Наука, образование». Здесь количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году.

Виталина Ярховска