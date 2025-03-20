«Машпроект-Конструкция»: железный профессионализм для чистой жизни

Директор ООО «МПК» Иван Здоровица рассказывает о становлении и развитии своего предприятия, изготавливающего контейнеры и бункеры для сбора твердых бытовых и производственных отходов. За счет индивидуального творческого подхода к каждому заказу компания предлагает конкурентоспособные цены на свою продукцию и постоянно расширяет рынок ее сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

— Как вы начали и почему продолжаете работать в сегменте контейнеров и бункеров?

— Я по образованию инженер-конструктор, по этой специальности имел большой опыт практической работы на крупных новосибирских заводах. Постепенно стал понимать, что лучшим воплощением знаний и умений будет собственный бизнес и в 2008 организовал свою производственную компанию. Начало работы пришлось на самый разгар кризиса. В это время мы подыскивали помещение, приобретали оборудование и были готовы к выпуску продукции самого широкого ассортимента: от простых изделий до нестандартного оборудования. Мы постоянно мониторили рынок, ловили его сигналы и оперативно отзывались на возникающий спрос.

В начале 2009 года нам поступил заказ на изготовление небольшой партии контейнеров для твердых отходов. Эти изделия, несмотря на кажущуюся простоту, потребовали немалой инженерной проработки: были условия по прочности, жесткости и коррозийной устойчивости, по элементам крепления и транспортировки. Мы выполнили заказ вовремя и с хорошим качеством. И увидели перспективу в этом направлении – такие контейнеры выпускали многие, но мы смогли сделать их лучше и дешевле.

Наш первый опыт был достаточно хорошо оценен рынком. Мы почувствовали, как заработало «сарафанное радио» и появился спрос на нашу продукцию. А спустя несколько лет к нам стали обращаться и производители аналогичных изделий. Они признали достижения ООО «МПК» и фактически стали выводить наш товар на свои рынки. Потом мы и сами стали работать с конечными заказчиками.

Еще одним признанием качества продукции «Машпроект-Конструкции» в последнее время стало копирование наших изделий. Это, конечно, пример нечестной конкурентной борьбы, но в то же время и высокая оценка достижений компании.

— Какова сейчас номенклатура изготовления и география поставок ваших изделий?

— Сегодня мы выпускаем урны, бункеры и контейнеры для всех видов отходов – от бытовых до строительных. Мы можем производить изделия различной конструкции вместимостью до 36 кубических метров – все зависит от требований заказчика. А эти требования могут быть самыми разными: по геометрии изделия, условиям работы, необходимости усиления той или иной части конструкции, механизмам открывания-закрывания, элементам крепления, транспортировки и опрокидывания и многие другие - вплоть до цвета и эргономики. Так что фактически мы работаем по индивидуальным проектам, которые создаем на основе технического задания заказчика.

В результате наша продукция востребована не только в Новосибирске и области. Изделия ООО «МПК» используются предприятиями, управляющими компаниями и муниципалитетами практически на всей территории Сибири: от Урала до Байкала и дальше – до Читы. Очень востребованы наши контейнеры и бункера на севере. У нас идут постоянные поставки в Норильск, Нерюнгри, Дудинку. Есть опыт работы и с европейской частью страны – мы отгружали свою продукцию в Нижний Новгород, Липецк и Москву.

— Чем можно объяснить успехи вашей компании?

— Не буду скрывать, в первую очередь - это усердие и деловая въедливость нашей команды. Например, мы держим цены в среднем на 15% ниже рынка, в том числе – за счет максимально точного раскроя исходных металлических листов и использования оставшегося металла в производстве других изделий. В итоге наша компания работает менее чем с 5% отходов – то есть на уровне лучших показателей по металлообрабатывающей отрасли. Это дает нам оптимизацию расходов, а заказчику – снижение стоимости готовой продукции.

Мы всегда на все сто процентов отрабатываем задания наших заказчиков и абсолютно уверены в качестве своих изделий. Практика их эксплуатации даже в самых сложных условиях доказала – наши контейнеры и бункеры служат многие годы, сохраняя не только свой функционал, но и внешний вид.

Сегодня вопросам чистоты населенных пунктов уделяется все возрастающее внимание, в том числе – на государственном и региональном уровнях. И мы видим большой потенциал того дела, которым занимаемся.

г. Новосибирск ул. Русская , 39, оф. 607 Телефон менеджера: +7 (952) 906-10-15 Телефон инженера: +7 (913) 952-76-60 info.mpk-nsk@yandex.ru

ООО «МПК»