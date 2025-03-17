Против астраханца возбудили дело за незаконный оборот черной икры

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1) в отношении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами и незаконно приобрел 10 банок черной икры весом 5 кг. Далее он поместил их в багажник автомобиля.

Подозреваемого задержали сотрудники ОЭБ и ПК Астраханского ЛО МВД России на транспорте. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов