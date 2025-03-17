Из-за утраты доверия уволен чиновник минприроды Красноярского края

В Красноярском крае прекращены полномочия начальника отдела регионального министерства природных ресурсов и лесного комплекса в связи с утратой доверия. Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая инициировала увольнение чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В материалах прокурорской проверки указывается, что проштрафившийся чиновник предоставил неполные сведения о полученных доходах и расходах супруги за 2023 год. Он не указал в декларации принадлежащую ей зарубежную недвижимость, а также полученный от ее сдачи в аренду доход.

«В связи с несоблюдением чиновником установленных законом антикоррупционных требований прокурор внес представление региональному министру. По результатам его рассмотрения служащий уволен в связи с утратой доверия»,— сообщили в прокуратуре.

Илья Николаев