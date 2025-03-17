Десять нелегальных мигрантов выявлено в ходе полицейской операции в ЕАО

По итогу массовой проверки в Еврейской автономной области установлено 10 иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по региону. Все 10 человек пожелали урегулировать свое правовое положение. Административное выдворение им заменено на штраф в размере 40 тыс. руб.

Как сообщается, всего в ходе операции проверено более 500 иностранцев. Выявлено 43 административных правонарушения миграционного законодательства, наложено административных штрафов на сумму 530 тыс. руб., взыскано 130 тыс. руб.

Еще 12 иностранцам запретили въезд в РФ.

Дарья Балобанова, Биробиджан