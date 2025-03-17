Лишение полномочий грозит еще одному депутату томской гордумы

Городская дума Томска планирует лишить депутатских полномочий Давида Аветяна. Проект решения муниципального парламента обсудят члены комиссии по регламенту и правовым вопросам, заседание которой назначено на 19 марта.

В пояснительной записке, подготовленной председателем комиссии Ильей Леонтьевым («Единая Россия»), указывается, что Давид Аветян не посещал сессии гордумы без уважительной причины в течение шести месяцев подряд (с 1 сентября 2024 года).

Давид Аветян в 2020 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №18. В гордуме вошел в состав фракции «Яблоко».

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре прошлого года Томский областной суд лишил мандата члена фракции «Яблоко» Евгения Каверзина. Решение было принято по иску прокуратуры, в котором указывалось на нарушения, допущенные депутатом при подаче данных о доходах. Ранее за «прогулы» гордума лишила депутатских полномочий покинувшего страну Артема Канарева, который также входил во фракцию «Яблоко». Если мандата лишится и господин Аветян, в этой фракции останется только один депутат.

Очередные выборы в гордуму Томска состоятся в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский