Жительница Камчатки прописала в своей квартире 115 мигрантов

Следователи Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет 115 иностранных граждан, сообщили «Ъ» в УМВД по Камчатскому краю. Преступление выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму совместно со специалистами полицейского управления по вопросам миграции.

«Установлено, что не работающая, ранее судимая за аналогичное преступление 39-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 115 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленница получала деньги»,— сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовное дело в отношении фигурантки возбуждено по ст. 322.3 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет заключения.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский