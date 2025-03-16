В Ивантеевском районе перекрыли движение через мост в связи с переливом воды

В Ивантеевском районе Саратовской области недоступно движение по низководному мосту через реку Большой Иргиз близ с. Яблоновый Гай из-за перелива воды. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

По словам господина Бусаргина, перелив воды привел к нарушению транспортного сообщения с селами Канаевка, Сестры и Клевенка. В перевозке людей и предметов первой необходимости задействована спецтехника. Губернатор подчеркнул: при дальнейшем повышении уровня воды потребуется организация лодочной переправы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, перелив низководного моста стал причиной перекрытия движения в районе с. Канаевка в Ивантеевском районе на 44 км автодороги «Ивантеевка — Ивановка — Яблоневый Гай — Канаевка — ж/д ст. Клевенка с 16:30 16 марта.

Павел Фролов