В Черноземье 17 марта будет облачная погода, без осадков, от -6°С до +7°С

В понедельник, 17 марта, во всех регионах Черноземья будет облачно, практически без осадков. Прогнозируются перепады температуры: от -6°С ночью до +7°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит -1°C. Днем — +7°C.

В Воронеже в течение суток от +5°C до -2°C. Осадков не ожидается.

В Курске ночью будет чуть холоднее — -4°C. Днем — +6°C.

В Липецке ночная и дневная температура варьируются от -5 до +5°C. Без осадок.

В Орле ночью будет -6°C. Днем ожидается +5°C. Есть невысокая вероятность снега и дождя.

В Тамбове в темное время суток прогнозируется -3°С. Днем будет облачно с прояснениями, +5°C.

Анна Швечикова