В понедельник на территории Республики Татарстан ожидаются туман и сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 марта в Татарстане ожидаются туман и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 17 марта в Татарстане ожидаются туман и гололед

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью местами в республике возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 °C, днем — от 0 до +5 °C.

В Казани ночью ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Температура ночью составит от 3 до 5 °C, днем — от +2 до +4 °C. На дорогах также прогнозируется гололедица, местами сильная.

Влас Северин