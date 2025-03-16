В Челябинске завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках. Победила команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Кубок им вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Второе место заняла команда во главе с Алиной Загитовой, третье — команда Александры Трусовой.

В команде победителей выступили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

Кубок Первого канала проходил в Челябинске с 14 по 16 марта. Лучшие фигуристы России представляли короткие и произвольные программы, а также соревновались в мастерстве на льду и командных эстафетах.