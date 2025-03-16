Власти Дона объявили конкурс на право бесплатной аренды офисов в ростовском бизнес-инкубаторе

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства начало прием заявок от предпринимателей на участие в конкурсном отборе на размещение в бизнес-инкубаторе в Ростове на ул. Думенко, 1/3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается в Telegram-канале областного правительства, претендовать на имущественную господдержку в виде аренды офиса на льготных условиях могут субъекты малого предпринимательства региона, ведущие коммерческую деятельность менее трёх лет. Имущественная поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Заявки на конкурс принимаются до 4 апреля.

Сергей Иванов