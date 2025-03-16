Базу отдыха за 1,5 млрд рублей продают в Республике Алтай

Гостиничный комплекс «Скала» за 1,5 млрд руб. выставили на продажу в 50 км от аэропорта Горно-Алтайска. Согласно информации, указанной в объявлении, база отдыха находится на берегу Катуни и является круглогодичной. Площадь территории комплекса составляет 12 га. На его территории расположены два корпуса с номерами, а также более 10 двухэтажных коттеджей, бассейны, бани, джакузи и беседки.

Стоимость проживания в номерах от 4,5 тыс. руб. О причинах продажи базы отдыха не сообщается.

По данным регионального правительства, туристический поток в республику по итогам 2024 года вырос на 5% по сравнению с показателем 2023 года и составил 2,7 млн человек. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель вновь вырастет на 5-7%.

С 1 января 2025 года на всей территории Республики Алтай введен туристический налог. В первый год он составит 1% от суточной стоимости проживания, но не менее 100 руб. До 2029 года размер турналога будет ежегодно повышаться на 1% и вырастет до 5%.

Лолита Белова