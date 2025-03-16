Донские власти требуют от IT-компании «Кибергид» вернуть субсидию в 1,5 млн рублей

Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Министерства экономического развития Ростовской области с требованием к ООО «Кибергид» о взыскании субсидии 1 млн 465 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности иска не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года на сайте правительства Ростовской области сообщалось, что «Кибергид» это «молодая ростовская компания», которой была оказана финансовая поддержка с целью развития платформы для цифровых экскурсий на основе искусственного интеллекта. В частности, «КиберГид» разрабатывал мобильное приложение, которое позволяет туристам самостоятельно формировать маршруты, загружать фото, видео и аудиоматериалы, записывать впечатления и привязывать их к конкретным местам.

Третьим лицом к судебному процессу о взыскании субсидии с «Кибергида» привлечена Автономная некоммерческая организация «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

Сергей Иванов