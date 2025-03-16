Московская сборная по биатлону заняла первое место в Тюмени, придя второй

В Тюмени прошел финал чемпионата России по биатлону. Золото в смешанной эстафете получила сборная команда Московской области, несмотря на то, что спортсмены финишировали вторыми, следует из сообщения пресс-службы команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Первыми к финишу в смешанной эстафете пришли спортсмены из Беларуси, вторыми — представители сборной Московской области, третьими — свердловские спортсмены. Однако белорусские спортсмены участвовали в соревнованиях вне общего зачета, поэтому в турнирной таблице не фигурируют.

Трибуны «Жемчужины Сибири», где проходил чемпионат, за три дня посетили 15 тыс. человек, сообщил губернатор Тюменской области. Следующие соревнования должны пройти 19 марта в Увате.

Анна Капустина