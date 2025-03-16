В Краснодаре из-за аварии отключились почти 30 подстанций

В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария, из-за которой отключились почти 30 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийное отключение произошло из-за повреждения опоры на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин. В результате вышли из строя подстанция «СК-11» и 27 трансформаторных подстанций, оставив без электричества жителей домов в Старокорсунской.

На место происшествия прибыла аварийная бригада для устранения аварии.

Андрей Николаев