В Краснодаре из-за аварии отключились почти 30 подстанций
В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария, из-за которой отключились почти 30 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Аварийное отключение произошло из-за повреждения опоры на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин. В результате вышли из строя подстанция «СК-11» и 27 трансформаторных подстанций, оставив без электричества жителей домов в Старокорсунской.
На место происшествия прибыла аварийная бригада для устранения аварии.