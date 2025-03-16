В Волгодонске 12-летний велосипедист попал под колеса «Лады», ехавшей на красный свет

Вчера вечером в Волгодонске автомобиль «Лада Гранта» сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщает газета «Волгодонская правда», 58-летний водитель «Лады» попытался проехать регулируемый пешеходный переход на красный сигнал. В это же время по переходу справа налево по ходу движения автомобиля ехал велосипедист, который в результате попал под колеса.

Предварительно, причина ДТП в нарушении правил обоими его участниками. 12-летний подросток после ДТП был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Сергей Иванов