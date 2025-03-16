Объем ввода жилья в Республике Марий Эл за январь — февраль 2025 года составил 74,3 тыс. кв. метров. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два месяца 2025 года в Марий Эл ввели 74,3 тыс. кв. метров жилья

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За два месяца 2025 года в Марий Эл ввели 74,3 тыс. кв. метров жилья

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

13,8 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирные дома (МКД), а 60,5 тыс. кв. метров — на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Всего в 2025 году запланировано ввести 478,0 тыс. кв. метров жилья.

В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Республике Марий Эл заключено и реализуется 14 договоров. Общая площадь жилья, планируемого к вводу на этих территориях, составит 304,8 тыс. кв. метров, при этом площадь аварийного жилья, подлежащего сносу, — 14,4 тыс. кв. метров.

На 2025–2026 годы прорабатываются еще 10 перспективных территорий в Йошкар-Оле и Медведевском муниципальном районе. Их реализация позволит ввести более 1 млн кв. метров жилья, а площадь аварийного жилья, планируемого к сносу, составит 10,2 тыс. кв. метров.

Влас Северин